شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقدم مساعدات مالية لحالات مرضية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة بمختلف أجهزتها وبالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لم ولن تتواني في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال لقاءه عددًا من الأسر الأولى بالرعاية للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

شهد اللقاء تقديم إعانة مالية عاجلة لحالات مرضية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، بالإضافة لمساعدة شهرية بقيمة 2500 جنيه لكل حالة منهم.

وسلم المحافظ إحدى الحالات من ذوى القدرات الخاصة طرف صناعي مقدم من مديرية التضامن الاجتماعي لتسهيل حركتها.

ووجه المحافظ، مديرية الشئون الصحية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحالات المرضية لتسهيل إجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمستشفيات المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات على تنفيذ مشروع توصيل 500 وصلة مياه شرب للمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة بحلول عام 2025، وذلك بتكلفة تصل لـ3.5 مليون جنيه لتنفيذ المشروع.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتقديم كل أوجه المساعدة للمؤسسة لتحديد مناطق الأسر غير القادرة لتوصيل مياه الشرب لمنازلهم، وذلك بالتنسيق مع المختصين بشركه مياه الشرب لتذليل أى عقبات قد تواجه المؤسسة مستقبلًا.

وحرص المحافظ على توجيه الشكر للمؤسسات الخيرية المشاركة، مثمنًا الدور المهم الذى تقوم به كل منها فى سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب مساهمتهم فى المبادرات الرئاسية والمبادرة الصادرة عن مختلف أجهزة الدولة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ الجيزة وحرصه على الاستماع لهم وتلبية مطالبهم.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعى.