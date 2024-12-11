شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمكافحة التقزم والأنيميا بأكاديمية الفنون: نهدف لتقديم أفضل رعاية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدرسة الباليه التابعة لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتوره غادة جبارة تواجد لجنة طبية معنية بمكافحة التقزم والأنيميا وعملت اللجنة بالكشف على كامل طلاب بالمدرسة من خلال إجراء قياسات الطول والوزن وذلك بهدف التأكد من السلامة الصحة والبدنية لطلاب المدرسة والعمل على تقديم أفضل رعاية صحية لهم.



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وقالت الدكتوره غادة جبارة رئيسة الأكاديمية :إن أكاديمية الفنون وهى تعمل انطلاقا من تقديم المحتوى الثقافى والفنى لابد وأن تلتفت ايضا وتهتم بالرعاية الصحية لأبنائها الطلاب الطلاب والعمل على سلامتهم الجسدية والصحية وموائمة المواصفات البدنية للحمل التدريبى الذى يتلقونه داخل المدرسة خاصة وأنهم طلاب مدرسة الباليه يبذلون مجهود كبير خلال اليوم الدراسى نظرا لطبيعة الدراسة داخل هذه المدرسة والتى تتطلب مجهود بدنى وعقلى كبير.

وأوضحت جبارة :" أن اليوم الدراسى الدراسى لطلاب مدرسة الباليه أن اليوم الدراسى داخل هذه المدرسة مقسم مابين الفصول الدراسية التى يتم فيها تلقى منهج وزارة التربية والتعليم بحسب المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب وهى ما يطلق عليه عليه " الفصول الثقافية" وبعد ذلك ينتقل الطلاب إلى صالات الباليه فيتم الجمع ما بين تلقى الدروس والحصص الدراسية وبين الأداء فى صالات الباليه وهو ما يتطلب الحاجة إلى بنيان قوى وسلامة جسدية ولياقة ذهنية وبدنية عالية تستطيع التكيف مع هذا المجهود .



وأكدت "جبارة" أن تلك الحملة تأتى ايضا استجابة لما أطلقته الدولة ممثلة فى وزارة الصحة المصرية لمكافحة التقوم والأنيميا " فى السنوات السابقة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وهى المبادرة التى تعمل وتحرص على استمرارها أكاديمية الفنون حتى هذه اللحظة.

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