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موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:14 م

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 11- 12- 2024، وعليه يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية، موعدها فى عدد من محافظات مصر.

موعد صلاة المغرب فى القاهرة

- موعد صلاة المغرب 4:57 م.

موعد صلاة المغرب فى الجيزة

- موعد صلاة المغرب 4:58 م.

موعد صلاة المغرب فى الإسكندرية

- موعد صلاة المغرب 4:58 م.

موعد صلاة المغرب فى مرسى مطروح

- موعد صلاة المغرب 5:21 م.

موعد صلاة المغرب فى الفيوم

- موعد صلاة المغرب 5:00 م.

موعد صلاة المغرب فى كفر الشيخ

- موعد صلاة المغرب 4:54 م.

موعد صلاة المغرب فى الإسماعيلية

- موعد صلاة المغرب 4:52 م.

موعد صلاة المغرب فى أسوان

- موعد صلاة المغرب 5:02 م.

موعد صلاة المغرب فى الأقصر

- موعد صلاة المغرب 5:03 م.

موعد صلاة المغرب فى المنيا

- موعد صلاة المغرب 5:02 م.

موعد صلاة المغرب فى الوادي الجديد

- موعد صلاة المغرب 5:10 م.

موعد صلاة المغرب فى أسيوط

- موعد صلاة المغرب 5:04 م.

موعد صلاة المغرب فى سوهاج

- موعد صلاة المغرب 5:03 م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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