شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: "الصحة الإلكترونية" يقلل إشغال المستشفيات بنسبة 40 % والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات انطلاق المؤتمر العربي الثالث والعشرين بعنوان "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، على مدار يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، تحت شعار "الذكاء الاصطناعى فى القطاع الصحي: الأبعاد والتحديات"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، بعنوان "أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة الطبية ومواكبة التطورات الحديثة وتعزيز مستقبل الرعاية الصحية في العالم العربي"، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر العربي وشعاره هذا العام الذي يعكس الاهتمام بدور الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات الحديثة في الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن النظام الصحي المصري الحديث يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا في جميع مراحله، وأن إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل كان لا يمكن دون الاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة في دولة يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، مع القدرة على التغلب على التحديات الجغرافية المتنوعة.

وتابع: نحن نتبنى مفهوم الصحة الإلكترونية بشكل عام في الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنها الذكاء الاصطناعي والخدمات الافتراضية واستخدام أجهزة المتابعة الطبية عن بُعد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في بناء خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي كجزء من مستقبل الرعاية الصحية في العالم.

وأشار، إلى أن استخدام الصحة الإلكترونية في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم في تقليل معدلات إشغال المستشفيات بنسبة 30-40% وتسريع عمليات التشخيص وتحسين دقتها وتعزز الوصول بالخدمات إلى المناطق النائية بتكلفة استثمارية أقل.

وأضاف الدكتور السبكي: "نفخر اليوم بتحقيق نظام إلكتروني متكامل لتقديم الخدمات الصحية، يتضمن تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن بسجلات صحية إلكترونية باستخدام أكواد موحدة، وأنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة الرعاية الصحية، والميكنة الكاملة لـ 100% من منشآت الرعاية الصحية الأولية، و80% من المجمعات الطبية والمستشفيات. وتابع: سنواصل البناء على هذه النجاحات."

وقال الدكتور السبكي: "الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والأمن الصحي، والجاهزية لمواجهة الجائحات المستقبلية، وتعزيز الاستدامة. مؤكدًا أهمية صياغة قانون موحد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والاستفادة من كافة البيانات بدقة وفعالية."

وأكد، في ختام كلمته على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وضمان حق الجميع في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة. وأشار إلى أن المؤتمر العربي يعد منصة ذهبية لمشاركة أفضل الخبرات والممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



