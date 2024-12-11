شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الحكومة.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف تطوير المجازر والان مع تفاصيل الخبر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضاً حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية.

وخلال العرض، أوضحت الوزيرة، أنه تم في عام 2018 رصد مبلغ 3 مليارات جنيه كمرحلة أولى لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى عاجلة لـ41 مجزراً.

وفيما يتعلق بموقف تطوير المجازر الحكومية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد تلك المجازر يصل إلى 464 مجزراً على مستوى المحافظات، سيتم تطويرها على أربع مراحل، وقد تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 26 مجزراً حكومياً.

وعرضت الوزيرة نماذج لأعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر، وكذا المقترحات المُطروحة لاستغلالها على النحو الذي يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدرات تلك المجازر في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.