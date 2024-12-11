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موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024، وعليه يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية، موعدها فى عدد من محافظات مصر.

موعد صلاة العصر فى القاهرة

- موعد صلاة العصر 37: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الجيزة

- موعد صلاة العصر 38: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الإسكندرية

- موعد صلاة العصر 2:40 م.

موعد صلاة العصر فى مرسى مطروح

- موعد صلاة العصر 02: 3 م.

موعد صلاة العصر فى الفيوم

- موعد صلاة العصر 41: 2 م.

موعد صلاة العصر فى كفر الشيخ

- موعد صلاة العصر 35: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الإسماعيلية

- موعد صلاة العصر 2:32 م.

موعد صلاة العصر فى أسوان

- موعد صلاة العصر 41: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الأقصر

- موعد صلاة العصر 43: 2 م.

موعد صلاة العصر فى المنيا

- موعد صلاة العصر 43: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الوادي الجديد

- موعد صلاة العصر 49: 2 م.

موعد صلاة العصر فى أسيوط

- موعد صلاة العصر 44: 2 م.

موعد صلاة العصر فى سوهاج

- موعد صلاة العصر 43: 2 م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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