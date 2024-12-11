شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024، وعليه يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية، موعدها فى عدد من محافظات مصر.موعد صلاة العصر فى القاهرة
- موعد صلاة العصر 37: 2 م.موعد صلاة العصر فى الجيزة
- موعد صلاة العصر 38: 2 م.موعد صلاة العصر فى الإسكندرية
- موعد صلاة العصر 2:40 م.موعد صلاة العصر فى مرسى مطروح
- موعد صلاة العصر 02: 3 م.موعد صلاة العصر فى الفيوم
- موعد صلاة العصر 41: 2 م.موعد صلاة العصر فى كفر الشيخ
- موعد صلاة العصر 35: 2 م.موعد صلاة العصر فى الإسماعيلية
- موعد صلاة العصر 2:32 م.موعد صلاة العصر فى أسوان
- موعد صلاة العصر 41: 2 م.موعد صلاة العصر فى الأقصر
- موعد صلاة العصر 43: 2 م.موعد صلاة العصر فى المنيا
- موعد صلاة العصر 43: 2 م.موعد صلاة العصر فى الوادي الجديد
- موعد صلاة العصر 49: 2 م.موعد صلاة العصر فى أسيوط
- موعد صلاة العصر 44: 2 م.موعد صلاة العصر فى سوهاج
- موعد صلاة العصر 43: 2 م.
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