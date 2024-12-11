شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ محاور استراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، ومحاولات ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن تأكيد الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، باجتماعه مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أهمية تعزيز جهود الدولة بملف حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، يؤكد على اهتمام القيادة السياسية ببناء الجمهورية الجديدة بكافة جوانبها.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير خلال الفترة الماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة من أجل الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان على كافة الفئات والمستويات بداية من الحقوق السياسية والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين على ذمة قضايا في هذا الصدد، والشباب في مقتبل العمر حفاظا على مستقبلهم، وايضا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وأضاف مهنى، أن توجيه الرئيس بأهمية أن يعيش الإنسان حياة كريمة تضمن له حقوقه، يؤكد على اهتمامه بالجانب الاجتماعي ودعم جميع المؤسسات التي تحقق ذلك، وعلى رأسهم مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تغيير وجه الصعيد والعشوائيات بشكل كامل، وحققت حياة آدمية لعدد كبير من الأسر الاكثر احتياجا الذين كانوا يعانون من الظروف الصعبة، وأيضا توفير عدد كبير من المشروعات الصغيرة للأشخاص المصابين والذين ليس لديهم دخل ثابت، والأهم هو المساهمة في تغيير الوعي وأهمية ترشيد الإنجاب وتنظيم الأسرة.

وتابع عضو مجلس النواب، على أهمية الاستمرار بتوجيه الوعي بحقوق الإنسان وماهيتها وكيفية تطبيقها في كافة المؤسسات كما وجه الرئيس، مؤكدا أن المعرفة هي الباب الكبير الذي يدخل منه التطور والنمو الاقتصادي، وهذا الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني من خلال خلق مناخ مختلف يجمع الآراء المختلفة ويستمع للجميع ويسعى دائما للتواصل مع القيادة السياسية وطرح القضايا التي تشغل بال الشارع، مشيرا إلى أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني جعله يحقق نجاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بالتحديد.