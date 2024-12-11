شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى رئيس أيرلندا ويوقّع فى السجل التاريخى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، برئيس جمهورية أيرلندا، بمقر الرئاسة الأيرلندية، كما قام بالتوقيع فى السجل التاريخي.

ووصل الرئيس السيسى إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.