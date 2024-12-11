شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بعد قليل ، لإعلان تفاصيل وقرارات مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.