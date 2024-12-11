شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2025، ستكون مختلفة، نظرا لأداء بعض الطلاب الامتحان وفق النظام القديم وبعضهم وفق النظام المعدل الحديث، نرصد في التقرير التالى أبرز 12 معلومة عن الاختبارات هذا العام.

ـ من المفترض أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو وفقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

ـ الطلاب الذين يؤدون الامتحان وفق النظام المعدل أو الحديث يختبرون في 5 مواد وفقا لكل شعبة" علمى علوم" اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأحياء + جزء من الجيولوجيا ومادة الكيمياء والفيزياء" علمى رياضيات" العربى والإنجليزى والفيزياء والكيمياء والرياضيات" الشعبة الأدبية" العربى والإنجليزى والإحصاء والجغرافيا والتاريخ".

ـ أما الطلاب الذين يؤدون الامتحان وفق النظام القديم للثانوية العامة في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب، وذلك على النحو التالي: المواد العامة وهى : (اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية )، والمواد التخصصية وهي: طلاب الشعبة الأدبية : (التاريخ ، الجغرافيا ، علم النفس والاجتماع ، الفلسفة والمنطق)، وطلاب الشعبة العلمية (العلوم) : (الفيزياء ، الكيمياء، الأحياء ، الجيولوجيا والعلوم البيئية ـ وطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة ، الرياضيات التطبيقية)، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى: التربية الدينية ، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ـ بدأت وزارة التربية والتعليم في تحديث بيانات العاملين بالتربية والتعليم للترشح لوظيفة رئيس لجنة سير ومراقب أول عبر موقع الوزارة الإلكترونى.



ـ من المقرر أن تختار المديريات التعليمية رؤساء اللجان في إجازة نصف العام الدراسى بداية من 25 يناير حتى 6 فبراير 2025.

ـ وزارة التربية والتعليم قالت إنه سيتم تخفيض أعداد لجان السير لإحكام السيطرة على محاولات الغش الإلكترونى.ـ تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق المواصفة الفنية لامتحانات السنوات الماضية دون تغيير مع مراعاة المواد التي تم دمج أجزاء من مواد أخرى لها مثل مواصفة الأحياء مع الجيولوجيا. ـ مجموع امتحانات الثانوية العامة للنظام المعدل أو الحديث 320 درجة بدلا من 410 درجات في النظام القديم.



ـ لا تغيير في قواعد الالتحاق بالجامعات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة في الثانوية المعدلة.



ـ يعقد امتحانات الثانوية العامة 2025، من دورين امتحان الدور الأول الذي يبدأ في يونيو 2025 وامتحان الدور الثانى والذى يتم تحديد موعده لاحقا ولا يوجد تحسين أو أكثر من فرصة امتحانية.ـ امتحان الثانوية العامة يعقد وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.ـ من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم مع بداية الفصل الدراسى الثانى جدول امتحانات الثانوية العامة 2025