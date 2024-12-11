شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم 11-12-2024 حتى الاثنين.. الصغرى بالقاهرة 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:51 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأربعاء 11 ديسمبر 2024، إلى الإثنين 16 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة. الخميس 12 ديسمبر 2024 الخميس 12 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة. الجمعة 13 ديسمبر 2024 الجمعة 13 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة. السبت 14 ديسمبر 2024 السبت 14 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات. الأحد 15 ديسمبر 2024 الأحد 15 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات. الإثنين 16 ديسمبر 2024 الإثنين 16 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.

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