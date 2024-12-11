شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم 11-12-2024 حتى الاثنين.. الصغرى بالقاهرة 12 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:51 م
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأربعاء 11 ديسمبر 2024، إلى الإثنين 16 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:الأربعاء 11 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات.
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.
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