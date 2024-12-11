شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى ( قاهر- 3) لعدد من الوحدات شرق القناة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ( قاهر- 3) لعدد من وحدات قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميدانى وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب شريف العرايشى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والقوات المشاركة بالمشروع على توحيد الجهود والتدريب الجيد والواقعى والاستغلال الأمثل للأسلحة والمعدات للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لعرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والتوجية الطبوغرافى والتكتيكى لأوضاع القوات المنفذة، كما تم تنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية المخططة التى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى لكافة العناصر.



وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على العناصر المشاركة بالمشروع للوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر المتمركزة شرق القناة والإطمئنان على جاهزيتهم ومدى تفهمهم للمهام المكلفين بها .

ونقل الفريق أول عبدالمجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المشاركة بالمشروع ، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله لإمتلاك القدرة لتظل القوات المسلحة هى الملاذ الأمن لحماية أمن مصر القومى، مشيراً إلى أهمية التواصل والتلاحم بين القادة والضباط وضباط الصف والجنود فى ظل الإحترام المتبادل الذى يمثل المبادئ الراسخة داخل القوات المسلحة، وأشاد بالآداء المتميز الذى وصلت إليه العناصر المنفذة للمشروع.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن رجال القوات المسلحة هم نبت من هذه الأرض يعملون على قلب راجل واحد للذود عن تراب مصر المقدس بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات فى ظل مايموج به العالم من متغيرات متسارعة تتطلب اليقظة الدائمة للدفاع عن حدود الوطن .



حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة .



