شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا

الطماطم 8 جنيهات.

البصل الاحمر 15 جنيها.

البص الأبيض 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ13 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.

- بطاطا 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 35 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- البسلة 35 جنيها.

الموز البلدي بـ 25 جنيها.

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