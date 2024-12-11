شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم المسابقة الثقافية البحثية بالاشتراك مع وزارة التعليم للعام الـ6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف للعام السادس مسابقة ثقافية بحثية كبرى بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار التعاون المشترك بينهما، برعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. تأتي المسابقة في ضوء استراتيجية عمل وزارة الأوقاف على محاورها الأربعة المتمثلة في: مواجهة التطرف الديني، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية الوطنية، وصناعة الحضارة).

ويحق التقديم في المسابقة للقيادات التعليمية، والسادة المعلمين، والإداريين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية المختلفة «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة والفنية»، للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م، بجوائز قيمتها (١١٥٥٠٠ جنيه). تأتي فروع المسابقة على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية للمشاركة في المسابقة بالكتابة في الموضوع التالي:انطلاقًا من محور «صناعة الحضارة» أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني. اكتب بحثًا عن «دور ذوي الهمم في تحدي صعوبات الحياة» من خلال كتاب: «القفز فوق الصعاب» للأستاذ أحمد سويلم.شروط المسابقة:١. أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.٢. لا يقل عدد صفحات البحث عن (10) صفحات، ولا يزيد على (15) صفحة.٣. كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.٤. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث.٥. تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.٦. توضع حواشي «هوامش» كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.٧. يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدِّقة في التوثيق.جوائز المسابقة:تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:الأول: ٢٥٠٠ جنيه - الثاني: ١٥٠٠ جنيه - الثالث: ١٠٠٠ جنيه - من الرابع إلي العاشر: ٥٠٠ جنيه.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية للمشاركة في المسابقة بالكتابة في الموضوع التالي:

انطلاقًا من محوري «صناعة الحضارة، وبناء الإنسان» من محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثًا عن «سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ» من خلال كتاب: «الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة» للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

شروط المسابقة:

١. أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

٢. لا يقل عدد الصفحات عن (١٥) صفحة، ولا يزيد عن (٢٠) صفحة.

٣. كتابة البحث بخط اليد ، مع مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

٤. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

٥. تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

٦. توضع حواشي «هوامش» كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: ٣٠٠٠ جنيه - الثاني: ٢٠٠٠ جنيه - الثالث: ١٠٠٠ جنيه - من الرابع إلي العاشر ٧٥٠ جنيه.

ثالثًا: المرحلة الثانوية للمشاركة في المسابقة بالكتابة في الموضوع التالي:انطلاقًا من محور التطرف الديني أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثًا عن «موازنة الإنسان في حياته بين الدنيا والآخرة»، من خلال كتاب «فقه حب الحياة» للأستاذ الدكتور على جمعة.شروط المسابقة:١- أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.٢- صفحات البحث من ٢٠ إلى ٢٥ صفحة، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4 بهوامش (٢.٥٤ سم).٣- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط (Simplified Arabic) عادي حجم ١٤، وحجم ١٢ في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم ١٦ بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط (Time New Roman) عادي حجم ١٢ في المتن وحجم ١٠ في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.٤- في الحاشية يذكر «اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة»، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر «اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة». أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.٥- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.٦- لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.جوائز المسابقةتتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:الأول: ٣٥٠٠ جنيه - الثاني: ٢٥٠٠ جنيه - الثالث: ٢٠٠٠ جنيه - الرابع ١٥٠٠ جنيه - من الخامس إلي العاشر: ١٠٠٠ جنيه.

رابعًا: التعليم الفني للمشاركة في المسابقة بالكتابة في الموضوع التالي:

انطلاقًا من محور التطرف اللاديني أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثًا عن «مخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع»، وذلك من خلال كتاب: «الإدمان مظاهره وعلاجه» للأستاذ عادل الدمرداش .

شروط المسابقة:

١- أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

٢- صفحات البحث من ٢٠ إلى ٢٥ صفحة، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4 بهوامش (٢.٥٤ سم).

٣- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط (Simplified Arabic) عادي حجم ١٤، وحجم ١٢ في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم ١٦ بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط (Time New Roman) عادي حجم ١٢ في المتن وحجم ١٠ في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.

٤- في الحاشية يذكر «اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة»، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر «اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة». أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

٥- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

٦- لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: ٣٥٠٠ جنيه - الثاني: ٢٥٠٠ جنيه - الثالث: ١٥٠٠ جنيه - الرابع ١٢٥٠ جنيه - من الخامس إلي العاشر: ١٠٠٠ جنيه.

خامسًا: السادة معلمو التربية الدينية الإسلامية للمشاركة في المسابقة بالكتابة في الموضوع التالي:انطلاقًا من محور صناعة الحضارة أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثًا عن «اللغة العربية وجمالها»، وذلك من خلال كتاب: «لطائف اللغة» للأستاذ أحمد بن مصطفى اللبابيدي.شروط المسابقة:١. أن يكون المعلم المتقدم من العاملين في إحدى المدارس المصرية.٢. صفحات البحث من ٢٥ إلى ٣٠ صفحة، وتُعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس A4، بهوامش (٢.٥٤ سم).٣. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط (Simplified Arabic) عادي حجم ١٤، وحجم ١٢ في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم ١٦ بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط (Time New Roman) عادي حجم ١٢ في المتن وحجم ١٠ في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.٤. في الحاشية يذكر «اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة»، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر «اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة». أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.٥. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.٦. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.جوائز المسابقةتتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:الأول: ٤٠٠٠ جنيه - الثاني: ٣٠٠٠ جنيه - الثالث: ٢٠٠٠ جنيه - من الرابع إلي العاشر: ١٠٠٠ جنيه.

سادسًا: الإداريون والإخصائيون للمشاركة في المسابقة بالكتابة في الموضوع التالي:

انطلاقًا من محور بناء الإنسان أحد محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثًا عن «سبل مواجهة العنف المدرسي»، وذلك من خلال الاستعانة بكتاب: «العلاقة بين العنف الأسري والعنف المدرسي» للأستاذ مسفر بن محمد المليص.

• شروط المسابقة:

١- أن يكون المشارك من الموظفين العاملين في إحدى المدارس الحكومية المصرية.

٢- عدد صفحات البحث من ٢٠ إلى ٢٥ صفحة، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4 بهوامش (٢.٥٤ سم).

٣- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط (Simplified Arabic) عادي حجم ١٤، وحجم ١٢ في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم ١٦ بلون عادي (غير مسوَّد) متبوع باسم السورة ثم (:) ثم رقم الآية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

٤- في الحاشية يذكر «اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة»، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر «اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة».

٥- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

٦- لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: ٤٠٠٠ جنيه - الثاني: ٣٠٠٠ جنيه - الثالث: ١٥٠٠ جنيه - من الرابع إلى العاشر: ١٠٠٠ جنيه.

سابعًا: السادة أولياء أمور الطلاب للمشاركة في المسابقة بالكتابة في الموضوع التالي:انطلاقًا من محوري «بناء الإنسان، والتطرف اللاديني» من محاور استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني، اكتب بحثًا عن «خطر التحرش الجنسي على الأطفال» من خلال كتاب: «التحرش الجنسي خطر يواجه طفلك» للأستاذة سميحة غريب.شروط المسابقة للسادة أولياء الأمور:١. أن يكون المشارك ولي أمر طالب مسجل في إحدى المدارس الحكومية المصرية في عام تنفيذ المسابقة.٢. تتم المشاركة من خلال المدرسة المسجل بها الطالب وتصعد من المدرسة للتوجيه بالإدارة.٣. صفحات البحث من ٢٠ إلى ٢٥ صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4، بهوامش (٢.٥٤ سم).٤. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط (Simplified Arabic) عادي حجم ١٤، وحجم ١٢ في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم ١٦ بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط (Time New Roman) عادي حجم ١٢ في المتن وحجم ١٠ في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.٥. في الحاشية يذكر «اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تعدد أجزاء الكتاب، رقم الصفحة»، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر «اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة». أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان (:) ثم رقم الآية.٦. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.٧. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.جوائز المسابقةتتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:الأول: ٤٠٠٠ جنيه - الثاني: ٣٠٠٠ جنيه -الثالث: ٢٠٠٠ جنيه - من الرابع إلي العاشر: ١٠٠٠ جنيه.

ثامنًا: فرع التميز:

• أكثر المديريات فوزا: يكرم السيد مدير المديرية الأكثر فوزا في المسابقة من واقع النتيجة المعلنة بجائزة مالية قدرها ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه).

• أكثر المديريات مشاركة: يكرم السيد موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية بالمديرية التعليمية الأكثر مشاركة من واقع الإحصاء المعتمد من مكتب التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم بجائزة مالية قدرها ٥٠٠٠ جنيه (خمسة آلاف جنيه) .

• أكثر الإدارات التعليمية فوزا: يكرم السيد مدير الإدارة التعليمية من واقع النتيجة المعلنة بجائزة مالية قدرها ٤٠٠٠ جنبه (أربعة آلاف جنيه) .

• أكثر الإدارات التعليمية مشاركة: يكرم السيد موجه أول اللغة العربية والتربية الدينية بالإدارة التعليمية من واقع الإحصاء المعتمد من مكتب التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم بجائزة مالية قدرها ٤٠٠٠ جنيه (أربعة آلاف جنيه). علما بأن الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه ٢من مارس ٢٠٢٥م.



