إعلام القاهرة تنظم احتفالية لتكريم شركاء النجاح فى الحصول على الاعتماد الدولى

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القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة في الحادية عشر من صباح غدا الخميس احتفالية لتكريم شركاء النجاح من قياداتها وهيئة التدريس بها والاداريين والطلاب الذين قاموا بجهد كبير حتى تحصل الكلية علي الاعتماد الدولي من الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي AQAS عام 2023.



تقام الاحتفالية برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة والدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية وتشرف علي تنظيمها الدكتورة ليلي عبد المجيد عميدة الكلية الاسبق والمدير التنفيذي لمشروع الاعتماد الدولي وسوف يتم في الاحتفالية تكريم قيادات الكلية وفريق ادارة المشروع على مدي ثلاث سنوات وهم:

الدكتورة هويدا مصطفي عميد الكلية السابقة ومدير المشروع والدكتورة ليلي عبد المجيد المدير التنفيذي للمشروع والدكتورة هبة الله السمري القائم بعمل عميدة الكلية سابقا والمنسق مع الهيئة الالمانية والدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميدة الكلية سابقا والدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية

ومن المقرر أن يتم تكريم تكريم وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام العلمية، وعدد من خبراء الاعتماد الدولي الذين قدموا لفريق عمل الكلية الدعم الفني والمساندة مما ساعدها في الحصول علي الاعتماد الدولي وهم: الدكتور عماد شلبي خبير الاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي والمشرف علي الادارة العامة للبحوث بجامعة القاهرة والدكتور محمد الشاذلي مدير وحدة التأهل للاعتماد الدولي بوزارة التعليم العالي وا.د. احمد عبد الوهاب الاستاذ بكلية الزراعة ومستشار مشروع الكلية للتأهل الدولي

كما يتم تكريم فريق العمل في المشروع في مختلف مراحله من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الاقسام العلمية الثلاثة بالكلية وامين الكلية ا.عزت اسماعيل وفريق أخصائي الجودة بالكلية وعدد من الاداريين، فضلا عن عدد من الطلاب - والذين تخرج بعضهم -ممن ساهموا بجهد كبير اثناء زيارة فريق للخبراء الالمان للكلية للمراجعة والاعتماد الدولي للكلية وقدموا صورة متميزة لكليتهم

وتعد كلية الإعلام اول كلية في جامعة القاهرة تحصل علي الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الالمانية لجميع برامجها الاكاديمية، مما يؤكد جودة التعليم بها والثقة في مستوي خدماتها ومخرجاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية وفقا للمعايير الدولية، ويؤكد ايضا ان خريجيها حصلوا علي تأهيل وتدريب عال الجودة يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليا واقليميا ودوليا، ويساهم كذلك في رفع مكانة جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية.