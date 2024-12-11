شكرا لقرائتكم خبر عن "أ – 555" و "م هـ م – 4" لوحات معدنية بلغت قيمتها بالمزاد 37 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:22 ص
شهدت مزادات اللوحات المعدنية المميزة في مصر خلال عام 2024 بيع العديد من اللوحات بأسعار متفاوتة، من أبرزها عرض بيع لوحتين فقط بمبلغ 37 مليون جنيه وهى لوحة "أ – 555" بمبلغ 24 مليون جنيه ولوحة "م هـ م – 4" 13 مليون.
وتختلف أسعار اللوحات بحسب تفرد الرقم والحروف، إضافة إلى الأهمية الشخصية أو الاجتماعية، واللوحات ذات الأرقام الفردية أو التكرارية عادة ما تكون الأعلى سعرًا.
وحول كيفية المشاركة في المزادات فيتطلب:
•التسجيل الإلكتروني: الدخول إلى بوابة “مرور مصر” وإنشاء حساب.
•اختيار اللوحة: تصفح المزادات النشطة واختيار اللوحة المرغوبة.
•المزايدة: تقديم العرض المالي ومتابعة تطورات المزاد حتى نهايته.
•استلام اللوحة: بعد الدفع الإلكتروني يتم تسليم اللوحة وفق الإجراءات الرسمية.
يذكر أن عائدات تلك المزادات يتم ضخها لدعم المشاريع الخيرية والتنموية من خلال صندوق تحيا مصر
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