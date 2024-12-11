شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف أسباب تكون الشبورة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024.. تصل لحد الضباب والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 3 صباحًا إلى الساعة 8 صباحًا يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر 2024.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أسباب تكون الشبورة ووصولها حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق، مشيرة إلى أن ما نشهده من استقرار في الأحوال الجوية، ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الرطوبة في منطقة قريبة من سطح الأرض، والانخفاض التام في درجات الحرارة خلال فترات الليل، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، وقدوم كتل هوائية بها بعض الرطوبة، جميعها عوامل ساعدت على تكون الشبورة ووصولها حد الضباب.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الشبورة الكثيفة، تسببت، اليوم، في انخفاض كبير بالرؤية الأفقية، مما ترتب عليه إغلاق بعض الطرق، وذلك بالتزامن مع إصدار الهيئة تنويهًا أمس الثلاثاء بشأن تكون شبورة كثيفة يومي الأربعاء والخميس.

وتتوقع الهيئة أن يسود، اليوم، طقس معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.