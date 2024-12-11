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شكرا لقرائتكم خبر عن 77% من القراء يؤيدون مطالب تعزيز مساعى جلب الاستثمارات لقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تعزيز مساعى الحكومة لجلب الاستثمارات لقطاع السياحة، أيد غالبية القراء مطالب تعزيز مساعى الحكومة لجلب الاستثمارات لقطاع السياحة.
وأيد 77% من القراء مطالب تعزيز مساعى الحكومة لجلب الاستثمارات لقطاع السياحة، بينما عارض 23% من القراء مطالب تعزيز مساعى الحكومة لجلب الاستثمارات لقطاع السياحة.
الاستطلاع
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