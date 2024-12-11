شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: تحليل 27 ألف عينة من السلع الغذائية بمعمل متبقيات المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لـ مركز البحوث الزراعية، أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي، تنفيذ عدد من الإنشطة الهامة بالمعمل، على الصعيدين المحلي والدولي.

أضافت عبداللاه ان اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل وانتهى من تحليلها خلال شهر نوفمبر، بلغت حوالي 27 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية والعملاء، لافتة إلى أن تلك العينات تشمل 6 آلاف عينة للصادرات من السلع الغذائية، فضلا عن 6900 عينة للواردات من السلع الغذائية، كذلك تم تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 13.5 ألف عينة تقريبا، وتحليل عينات من الأسواق بالمحافظات بلغت 850 عينة تقريباً بالمقر الرئيسي للمعمل وفرعه بالإسماعيلية.ط

أوضحت أن المعمل واصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة، حيث تم تجديد منح مركز التدريب التابع للمعمل شهادتي الايزو لنظامي إدارة الجودة وإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثالث على التوالي، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، والذي أكد تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية، كذلك تم دعم بعض أقسام المعمل من خلال تركيب أجهزة جديدة لزيادة السعة الاستيعابية بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية حيث تم تركيب وتشغيل جهازين حديثين بالمقر الرئيسي للمعمل بالجيزة.

وأشارت مدير المعمل، أنه تم عقد برنامجين تدريبين حول: أساليب وتقنيات تحليل الميكروبيولوجى، وأساليب وتقنيات تحليل الملوثات العضوية الثابتة، لمتدربين من دولة الكاميرون وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، كذلك تم المشاركة فى الإجتماعات الافتراضية مع فريق المراجعة من المفوضية الأوروبية وبحضور الجهات المختصة فى إطار زيارة المراجعة الفنية للجنة المفوضية الأوروبية لتقييم النظام الرقابي علي الملوثات الميكروبيولوجية علي بعض المحاصيل الزراعية المصدرة الي دول الاتحاد الاوروبي، كذلك تم المشاركة فى ملتقى سلامة الغذاء والصحة والصحة النباتية المنظم بمعرفة المنظمة الزراعية العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وحول الدور العلمي والمجتمعي، قالت عبداللاه أنه تم عقد ورشة عمل بالتعاون بين المعمل، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومشروع طيب، لدعم منتجي ومصدري محاصيل الخضر بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان " أهم الممارسات لزيادة الإنتاج وضمان سلامة أهم محاصيل الخضر المصدرة" بهدف رفع قدرات منتجي ومصدري محاصيل الخضر بمحافظة الإسماعيلية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً بحضور مايزيد عن 45 من ممثلي شركات إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية.

واضافت أنه تم أيضا عقد برنامج تدريبي فى مجال طرق وتقنيات سحب العينات لتقييم الحدود الميكروبية لمتخصص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن برنامج تدريبي فى مجال "كفاءة معامل الإختبار ونظم الجودة فى معامل الإختبار" لمتدربين من الشركات العاملة فى مجال سلامة الغذاء.

وأشارت إلى أن المعمل أيضا استقبل خلال نوفمبر زيارة علمية من طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس، للإطلاع على الدور الرقابي للمعمل فى مجال سلامة الغذاء، فضلا عن زيارة علمية من طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم، للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودور المعمل فى مجال سلامة الغذاء.

وتابعت أن المعمل أيضا ترأس الحلقة النقاشية فى المؤتمر الدولى السنوى المشترك تحت عنوان “One Health Approach” والمنظم بمعرفة وزارة الصحة، كما شارك بالحضور لعدد من أعضاء الهيئة البحثية والهيئة البحثية المعاونة بالمعمل فى المنتدى الثقافي الرابع لمركز البحوث الزراعية والتى تتضمنها محاضرة بعنوان "البحث العلمي والسياسات" ألقاها البروفسور ابراهيم الدخيري ـ وزير الزراعة والغابات السوداني الأسبق.