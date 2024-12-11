شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انتهاء المدة المحددة للتقديم للالتحاق بمدارس النيل للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنتهى غدا الخميس 12 ديسمبر الجارى المدة المحددة للتقديم للالتحاق بـ مدارس النيل المصرية للعام الدراسي المقبل 2025,2026، ويمكن لمن يرغب فى التقديم قبل غلق الباب الدخول على الرابط التالى

وأعلنت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لفروع مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2025 - 2026 بالمراحل التعليمية:

Pre-K – KG1 – KG2

على أن يتم الاعلان لاحقا عن التقدم للالتحاق بالمراحل الأخري وفقا للأماكن المتاحة في حينه، حيث أتاحت التقديم إلكترونيًا خلال الفترة من يوم الاثنين 11/11/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 12/ 2024 من خلال الرابط التالي:

ووجهت وحدة إدارة مدارس النيل أولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول، ولمزيد من التفاصيل الخاصة بالتقديم وشروطه، برجاء زيارة الرابط التالي: