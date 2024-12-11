شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

يلقي قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر، أن العظة الأسبوعية تحظى لدى الأقباط الأرثوذكس بأهمية بالغة، ويرتقبها الشعب بأجمعه أسبوعيا للإشباع الروحي لعظة الأب صاحب القداسة، ولم تكن العظة تسير على نهج واحد منذ نشأتها، ولكن مرت بتغيرات وأحداث أثرت عليها بشكل أو بآخر.