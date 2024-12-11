شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل حد الضباب يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إلى أن الشبورة يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، منبهة قائدى المركبات بتوخى الحيطة والحذر.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.