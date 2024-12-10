شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجوائز تشجيعية بمسابقة النسخة الحادية والثلاثين من القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي بأسم وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة الأوقاف توزيع جوائز تشجيعية على المتسابقين في النسخة الحادية والثلاثين من القرآن الكريم بإجمالي 750 ألف جنية.



وخلال المؤتمر الختامي لإعلان نتيجة المسابقة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بتوزيع تلك الجوائز على المستحقين من المتسابقين في الفروع السبعة للمسابقة، وهم علي النحو الآتى:



محمد أحمد محمد عبد الرحيم الحرم.. قطر.. الأول

100 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



نزيه منذر محمد تيم.. الأردن.. الأول.. 75 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



جنا حمادة محمد بسيوني دربالة.. مصر.. الثالث.. 100 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



يزن جمال فيصل شاهين الأحمر.. سوريا.. الرابع

100 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



معاذ بن سالم بن محفوظ المشرفي ..سلطنة عمان.. الرابع.. 75 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



عبد الله عطا الطوخي حسانين.. مصر.. الخامس

100 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



أسرة: تاج الدين

محمد صلاح عبد القادر تاج الدين

عبد القادر صلاح عبد القادر تاج الدين

أسماء صلاح عبد القادر تاج الدين

مصر.. السادس.. 150 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



جهاد عبد الحافظ محمد.. مصر.. السابع. 50 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر