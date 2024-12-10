- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية 31 للقرآن الكريم برعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لؤى على تصوير خالد كاملالثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 08:41 م
أعلن الدكتور أسامة الازهرى ، وزير الأوقاف، أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجاء النتيجة كالآتى:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
محمود علي عطية حبيب .. مصر.. الجائزة الأولى: مليون جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة.. مصر.. الجائزة الثانية: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
عبد الرحمن إيهاب حسن عوض.. اليمن.. الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية
فاطمة لون أبو بكر.. نيجيريا.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
توري حسن ..كوت ديفوار.. الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
سليمان بيكمايف ..روسيا الاتحادية.. الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
غتييف موسى.. الشيشان.. الجائزة الرابعة: 300 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
حميراء مسعود.. بنجلاديش.. الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
الفرع الثالث: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم
عبد الملك إبراهيم عبد العاطي.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
نصر عبد المجيد عبد الحميد متولي.. مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
أدهم عصام علي حامد الرشيدي.. مصر.. الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
حسن عثمان عبد النبي إبراهيم.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
أبو اليزيد مصطفى أبو اليزيد العجمي.. مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم
صالح محمد موسى تهامي.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
طه سيد عبد الصمد محمد.. مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
حنان قرني عويس عرفة.. مصر.. الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
الفرع السادس: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد
الأسرة الأولى: أسرة ناصف
الأم: عايدة أحمد محمود مخلص
الابن: مصطفى محمد فتحي ناصف
الابنة: جهاد محمد فتحي ناصف
مصر.. الجائزة ..مليون وخمسون ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
الأسرة الثانية: أسرة زغلول
الأخ: علي رشاد عبد الحميد زغلول
الأخ: أبو بكر رشاد عبد الحميد زغلول
الأخ: عمر رشاد عبد الحميد زغلول
مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
الفرع السابع: الفرع السابع (المستحدث في هذه المسابقة) : فرع ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم
محمد محمد بدوي مجاهد.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
حافظ أنور أحمد أنور باشا.. مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز