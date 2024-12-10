شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية 31 للقرآن الكريم برعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أسامة الازهرى ، وزير الأوقاف، أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجاء النتيجة كالآتى:



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم



محمود علي عطية حبيب .. مصر.. الجائزة الأولى: مليون جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة.. مصر.. الجائزة الثانية: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



عبد الرحمن إيهاب حسن عوض.. اليمن.. الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية



فاطمة لون أبو بكر.. نيجيريا.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



توري حسن ..كوت ديفوار.. الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



سليمان بيكمايف ..روسيا الاتحادية.. الجائزة الثالثة: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



غتييف موسى.. الشيشان.. الجائزة الرابعة: 300 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



حميراء مسعود.. بنجلاديش.. الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع الثالث: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم



عبد الملك إبراهيم عبد العاطي.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



نصر عبد المجيد عبد الحميد متولي.. مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



أدهم عصام علي حامد الرشيدي.. مصر.. الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم



حسن عثمان عبد النبي إبراهيم.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



أبو اليزيد مصطفى أبو اليزيد العجمي.. مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم



صالح محمد موسى تهامي.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



طه سيد عبد الصمد محمد.. مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



حنان قرني عويس عرفة.. مصر.. الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع السادس: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد



الأسرة الأولى: أسرة ناصف

الأم: عايدة أحمد محمود مخلص

الابن: مصطفى محمد فتحي ناصف

الابنة: جهاد محمد فتحي ناصف

مصر.. الجائزة ..مليون وخمسون ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



الأسرة الثانية: أسرة زغلول

الأخ: علي رشاد عبد الحميد زغلول

الأخ: أبو بكر رشاد عبد الحميد زغلول

الأخ: عمر رشاد عبد الحميد زغلول

مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر

الفرع السابع: الفرع السابع (المستحدث في هذه المسابقة) : فرع ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم



محمد محمد بدوي مجاهد.. مصر.. الجائزة الأولى: 600 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر



حافظ أنور أحمد أنور باشا.. مصر.. الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف مصر