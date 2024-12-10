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تكسب كام لو اشتريت شهادة الادخار البنكية 30% لمدة 3 سنين؟

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد يعقوب

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 08:00 م

يستمر البنك الأهلى المصرى، فى طرح الشهادات البنكية مرتفعة العائد، وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 75000 جنيه فى 3 سنوات استثمار.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر.

وشهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.


ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.


وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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