شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم حفل تخرج أوائل طلاب الجامعة على مستوى جميع الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مجمع الفنون والثقافة فعاليات حفل تخرج أوائل طلاب جامعة حلوان على مستوى جميع الكليات، الذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024. وجاء الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة المجمع، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذى للمجمع.

استُهل الحفل بعزف السلام الجمهورى، تبعه عرض فيلم وثائقى يلقى الضوء على إنجازات الجامعة وأبرز محطاتها. ثم ألقى رئيس اتحاد طلاب الجامعة كلمة أعرب فيها عن فخر الطلاب بما حققوه من نجاحات وتقديرهم لدعم الجامعة المستمر.

وخلال الكلمة الملهمة التى ألقاها الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أكد فيها على أهمية الاستثمار فى الإنسان كأهم مورد للتنمية. وقال: "المشوار لم ينته، بل يبدأ الآن.. فالطريق إلى أن تصبحوا أساتذة جامعة وعلماء من علماء مصر يتطلب مسؤولية كبيرة وتفانٍ مستمر".

وشدد قنديل على طموح الجامعة فى الوصول للمراتب الأولى، مؤكدًا أن هدفهم هو جودة التعليم من خلال العمل على الاعتماد المؤسسى والدولي. وأضاف: "نسعى جاهدين لتحويل جامعة حلوان من جامعة الجيل الأول والثانى إلى جامعة من الجيل الرابع".

ووجه رسالة تحفيزية للمعيدين الجدد بأن الجامعة تحرص على تأهيلهم التأهيل العالى من خلال الشراكات الدولية والبعثات، معتبرًا أن نجاحهم ليس فى التخرج فقط، بل فى الحفاظ على هذا النجاح والاستمرار فى التطوير.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لادارة مجمع الفنون والثقافة حيث يشهد المجمع مؤخرا العديد من الأحداث المهمة التى تجمع بين العلم والفن والإبداع، حيث أصبح منصة متميزة تحتضن فعاليات متنوعة فى مختلف المجالات، تعكس الحب الكبير للتميز والاحتفاء بالإنجازات. من حفلات التخرج والتكريم إلى المؤتمرات والمعارض، كما يظل المجمع رمزًا للإبداع وملتقى للطاقات الشبابية الواعدة.

وختم كلمته بتوجيه الشكر للمنظمين وللأهل الذين بذلوا جهودًا كبيرة لدعم أبنائهم، مباركًا لهم على إنجازاتهم.

وفى كلمته، أعرب الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن سعادته بالإنجازات التى حققها أوائل الطلاب، مشيرًا إلى أهمية دورهم فى مستقبل مصر. وأكد أن هذه الاحتفالية تأتى بناءً على توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الذى حرص على تكريم أوائل الكليات والخريجين فى احتفالية جامعية متميزة. ولفت رفاعى إلى أن هذه المبادرة ستصبح تقليدًا سنويًا يحتفى بالمتفوقين، موجهًا التهنئة للخريجين الأوائل.

وتضمن الحفل فقرة موسيقية مميزة أضفت أجواءً احتفالية قدمها كورال العاصمة بكلية التربية الموسيقية، واختُتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب المتفوقين، وسط أجواء مبهجة ومشاعر الفخر والاعتزاز.

أقيمت فعاليات الحفل تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذه اميره نبيل مدير إدارة الاتحادات.