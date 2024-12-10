شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى أيرلندا تستقبل الرئيس السيسي بهتافات "تحيا مصر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد أبناء الجالية المصرية فى أيرلندا أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعاصمة دبلن، للتعبير عن دعمهم للدولة المصرية.

واستقبل أبناء الجالية المصرية فى أيرلندا الرئيس السيسي بهتافات "تحيا مصر"، معربين عن مساندتهم وتقديرهم لجهود الرئيس السيسى من أجل تنمية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفع المحتشدون علم مصر وصور الرئيس السيسى.

وكان الرئيس السيسى قد وصل إلى مقر إقامته فى مدينة دبلن عاصمة أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية.