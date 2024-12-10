شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 43 مصنعا كاملة التجهيزات للمستثمرين بالمرحلة الثالثة بمدينة الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، عن الطرح الأول بالمرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي لعدد 43 مصنعا كامل التجهيزات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتتمتع تلك المصانع بجميع الخدمات والمرافق والتجهيزات اللازمة.

يأتي هذا الإعلان عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المؤتمر الموسع للإعلان عن الطرح الأول للمرحلة الثالثة بالروبيكي أمس بحضور كبرى شركات الجلود المحلية والعالمية من كبار مصنعي ومصدري الجلود.

وأوضحت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير برئاسة الدكتورة ناهد يوسف ان المصانع المطروحة تشمل 20 مصنعًا بمساحة 2000م2، و6 مصانع بمساحة 1000م2، و17 ورشة انتاجية بمساحة 121م2، صممت تلك المصانع خصيصًا لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة، وتوفر فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة وأنه تم طرحها بأسعار تنافسية للمستثمرين..



حرصت الشركة تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال مثل تبسيط كراسة الاشتراطات، تيسير كافة إجراءات التراخيص، الموافقات اللازمة للمصانع التي ستقام في مدينة الجلود بالروبيكي، وإقرار العديد من التيسيرات المالية والمهل الزمنية بما يسهم في تذليل المعوقات أمام أصحاب المشاريع ولزيادة الطاقات الإنتاجية لمثل هذه المشروعات.



وأعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير أن المصانع التي تم الإعلان عن طرحها بنظام التمليك، ومخصصة للمنتجات الجلدية (المنتج النهائي) ومستلزماتها ويتم فتح باب السحب والتقدم بالكراسات إلكترونيا خلال الفترة 11- 25 ديسمبر الجاري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، من خلال رابط "خدمات الطرح والتخصيص - طرح الروبيكي" وذلك بتسهيلات مالية كبيرة للحصول على المصنع ويقوم المستثمر بدفع 25% من سعر المصنع ويتم منحه فترة سماح سنة من الأقساط وسداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك.



وصرح محمود محرز المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بأن مدينة الروبيكي تتميز بتوافر منافذ بيع للمنتجات وكذا مركز تكنولوجي ومراكز تدريب متخصصة كما يتم تطبيق أنظمة أمان عالية من كاميرات مراقبة وحماية مدنية وشبكات مركزية للإطفاء وسلامة وصحة مهنية، كما تتميز المدينة بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية.



هذا وقد تم إنشاء المدينة وفقًا لنموذج المجمعات العنقودية حيث تتكامل مراحل المشروع الثلاث بكافة عناصر ومكونات سلاسل القيمة بدءاً من الدباغة والمعالجات الأولية للجلود مرورًا بالصناعات المكملة مثل الغراء والجيلاتين انتهاء بالمنتج النهائي والإكسسوارات الخاصة به.