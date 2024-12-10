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شكرا لقرائتكم خبر عن 25% تراجعا فى التضخم السنوى خلال نوفمبر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، الرئيس السيسى يختتم زيارته ألوسلو بلقاء رؤساء الشركات النرويجية.. ويؤكد: نستهدف جعل مصر مركزا للطاقة الخضراء فى المنطقة.. الرئيس يشهد مراسم توقيع عقد مع "ماجد الفطيم" لتنفيذ مشروع فى مصر.. ويؤكد: ننظر لتطويرالطاقة المتجددة كأولوية، كما نشرت الجريدة تراجع التضخم السنوى خلال نوفمبر 25%..واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..
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