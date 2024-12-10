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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 06:57 م
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
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