شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.