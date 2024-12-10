أخبار مصر

الرئيس السيسى يصل أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 06:57 م

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

الرئيس السيسى يصل أيرلندا

 

الرئيس السيسى يصل أيرلندا

 

الرئيس السيسى يصل أيرلندا

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements