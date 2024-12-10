شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى: مصر تنحاز لإرادة الشعب السورى ولا نسمح بتدخل أى طرف من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، عن موقف مصر من دعم الأزمة السورية، قائلا:" الموقف المصرى واضح من الأزمة السورية وهو الانحياز لإرادة الشعب السورى والمتابعة الدقيقة لما يحدث يوميا".



وأضاف بدر عبد العاطى خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، من دبلن، على هامش زيارة الرئيس السيسى إلى أبرلندا، أن الدولة المصرية تأمل فى أن تكون عملية الانتقال فى سوريا عملية سلسة وسلمية وتأخذ بعين الاعتبار إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أحدا وتعبر عن التنوع المجتمعى والدينى والطائفى والعرقى.

وأكد أنه لابد للكل أن يكون ممثلا فى هذه العملية الانتقالية وتكون هذه العملية ذات ملكية خاصة بالسوريين ولا نسمح لأى طرف أن يتدخل من الخارج أو يحقق مكاسب على حساب السيادة السورية ووحدة