شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء 11-12-2024 وشبورة مائية تصل حد الضباب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 3 صباحًا إلى الساعة 8 صباحًا يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر 2024.

ونبهت هيئة الأرصاد في تنويهًا نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد الأربعاء 11 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.