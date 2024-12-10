شكرا لقرائتكم خبر عن أمبرى: الجيش الإسرائيلى استهدف 6 سفن للبحرية السورية فى اللاذقية والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع شركة أمبرى البريطانية للأمن البحرى، قبل قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف ما لا يقل عن 6 سفن تابعة للبحرية السورية في اللاذقية أمس الاثنين، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما كشف موقع شركة أمبرى، أن الصور أظهرت سفينة واحدة تابعة للبحرية تميل للخلف، في حين غرقت الخمس سفن الأخرى.