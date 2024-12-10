شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تطوير الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة اجتماعًا موسعًا، بحضور الدكتورة جنيه خير الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة؛ و محمد عبد الله، المدير المالى؛ وإيهاب مفتاح، المدير الإداري؛ ومحمد عبد الله متولى، مدير التعاقد، جاء الاجتماع بهدف متابعة سير العمل واستعراض خطط تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ناقش الحاضرون في خلال الاجتماع التعاقدات الحالية مع مختلف الجهات، وبحثوا فرص التعاون مع جهات جديدة لتوسيع قاعدة الشراكات وتعزيز منظومة العمل. كما تم تسليط الضوء على آليات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان توفيرها بشكل منتظم؛ ما يحقق استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.

تابع المجتمعون أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، مؤكدين أهمية الحفاظ على كفاءة الأجهزة التشغيلية لضمان استدامة أدائها. وشدد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجميع التفاصيل الفنية التي تساهم في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

بحث الاجتماع -كذلك- سبل تحسين بيئة العمل ودعم العاملين من خلال مراجعة البدلات والحوافز، مع تأكيد أهمية تقدير الجهود المتميزة؛ تعزيزًا للاستقرار المؤسسى، وإسهامًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

اختتم الدكتور ياسر حسن الاجتماع بتأكيد أهمية المتابعة الدورية لكل الملفات المطروحة، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لأي تحديات تواجه المؤسسة، وأكد أهمية التعاون المشترك بين الإدارات لتحقيق أهداف المؤسسة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.