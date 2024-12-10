شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي نظرائه من الوزراء الأفارقة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

نائباً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمؤتمر، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدد من اللقاءات مع نظرائه من الوزراء الأفارقة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وذلك قبيل حضوره افتتاح الموتمر القاري للتعليم والتشغيل وتمكين الشباب، والمقام خلال الفترة من (٩-١١) ديسمبر الجاري، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تحت عنوان "تعليم وتأهيل شبابنا من أجل أفريقيا مزدهرة ومتكاملة وديناميكية".

وتضمنت الاجتماعات، لقاء وزير الشباب والرياضة المصري مع وزير تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية الموريتاني السيد/ محمد عبد الله لولي، والسيد/ مصطفي حياوي وزير الشباب الجزائري، وتناولت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والتشغيل، مع التركيز على أهمية تمكين الشباب.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعليم الجيد والتشغيل اللائق هما أساس أي تنمية مستدامة، وعلينا أن نضمن لطلابنا وشبابنا الفرص اللازمة لتحقيق إمكانياتهم، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية هو المفتاح لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب، ويجب أن نعمل سوياً لتطوير استراتيجيات فعالة، كما يجب أن نضع تمكين الشباب في صميم سياساتنا، حيث يمثل الشباب أمل المستقبل وعماد التنمية في قارتنا.

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب في القارة الأفريقية، حيث يسعى المشاركون إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتحقيق التنمية المستدامة.



وزير الشباب والرياضة فى المؤتمر الخاص بتمكين الشباب



وزير الشباب والرياضة مع السادة الحضور