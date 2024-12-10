شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر المواطنين وقائدي السيارات بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها حفاظاً على سلامة المواطنين وحتى لا يؤدى ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية، بناء على قانون 94 لسنة 2018 بحظر المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها الهيئة ، وكذلك حظر وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية.

كما يحظر استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قطارات تكون ملك للغير إلا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها والعقوبة هى الحبس بمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وطورت هيئة السكة الحديد عدد كبير من مزلقانات القطارات، حيث تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 671 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها علي الشبكة، كما تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم و1727 مفتاحا، وجاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم و432 مفتاحا، كما تم الانتهاء من تطوير 421 محطة، وجاري تطوير 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى.