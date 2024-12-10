شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تنظم ورشة عمل عن "جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية" والان مع تفاصيل الخبر

عَقَدَ مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، صباح اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة النيابة الإدارية، ورشة عمل حول "الجرائم الإلكترونية وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات"، استضاف فيها اللواء الدكتور عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة "180" من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، من مختلف الدرجات القضائية، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس هيئة النيابة الإدارية.

واستهلت الفعاليات بكلمة للمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالأعضاء الحضور، ونقل فيها تحياتى المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وتمنياته بحصولهم على أكبر قدر من الاستفادة المهنية والعملية.

كما أكد مدير المركز على أهمية الموضوع المطروح بورشة العمل والتحديات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات، والذي يعد نشاطًا إجراميًا عابرًا لحدود الدول، وما يشهده من تطور بالتزامن مع التطور التقني والتكنولوجي، في ضوء ما أتاحته أدوات الفضاء السيبراني من سُبل التواصل وانتقال المعلومات بين الدول والأفراد والمُؤسسات؛ بما يستتبع بالضرورة تطور مواجهة تلك الأنماط المستحدثة.

وقد استعرض اللواء الدكتور عاصم الشريف – مساعد وزير الداخلية – مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تحديات الملكية الفكرية والتنمية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتزييف الوعي العام في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنامي جرائم التعدي على الملكية الفكرية.



ورشة عمل



ورشة عمل