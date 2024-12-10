شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 54% من الملابس المصدرة تخرج من بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيارته لمحافظة بورسعيد تضمنت جميع المشروعات التنموية فى المحافظة ، موضحا إنه التقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.



وتابع فى مؤتمر صحفي، أنه تفقد عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، موضحا إنه تم الاتفاق على مرحلة جديدة من هذه النوعية من المصانع ، خاصة وأن 54% من الملابس التى تصدر للخارج تخرج من بورسعيد.