شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تحول عشرات الطائرات إلى حطام داخل مطار المزة العسكرى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت قناة القاهرة الإخبارية، آثار دمار مطار المزة العسكري الذي يقع غرب العاصمة السورية دمشق جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تعرض لأكثر من 10 غارات على مدار اليومين الماضيين.

ونقلت كاميرا «القاهرة الإخبارية»، حطام مروحيات وطائرات فرنسية الصنع جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة بالأمس، وكانت تقف هذه المروحيات في مناطقها، كما رصدت آثار الدمار على مستودعات تحوي الأسلحة الاستراتيجية ومضادات الدفاع الجوي.

القصف الإسرائيلي لم يستثني شئ داخل مطار المزة العسكري، إذ استهدف أيضا غرف التحكم والقيادة ومستودعات الدفاع الجوي والذخيرة ومبان إدارية موجودة داخل المطار.

وسلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على عشرات الطائرات التي دمرت بشكل كامل.

وتأتي العمليات العسكرية الإسرائيلية في إطار التدمير الممنهج الذي تقوخم به دولة الاحتلال ضد الشعب السوري.