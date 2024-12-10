شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد: 497 ألف كراسة شروط مباعة ضمن برنامج سكن كل المصريين بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، احتفالية تسليم عدد من العقود لوحدات سكن كل المصريين.



وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم طرح 20 إعلان لمحدودي ومتوسطي الدخل بإجمالي 1.6 مليون متقدم من 2014 وحتى 2024.



وتابعت، أن هناك 497 ألف كراسة شروط مباعة ضمن برنامج سكن كل المصريين بمحافظة بورسعيد.