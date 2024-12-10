شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنعين للملابس الجاهزة والمفروشات ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمجمع مصانع 3 يوليو، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث تفقد ومرافقوه مصنعي "ستريت إيه جينز" لصناعة الملابس الجاهزة، و"أنتيك" لصناعة الملابس والمفروشات.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء إعجابه بتجربة مجمع صناعات 3 يوليو، والذي يضم صناعات متعددة، وعمالة مميزة، وإنتاجه مُخصص معظمه للتصدير؛ حيث دعا نواب بورسعيد رئيس الوزراء لتوفير أراضٍ لتكرار نموذج هذا المجمع الصناعي في المحافظة.

وخلال جولته بمصنع "ستريت إيه جينز"، تفقد رئيس الوزراء خط الإنتاج والعينات النهائية، واستمع لشرح من عادل عبد الفتاح، مدير المصنع، الذي أوضح أنه يُقام على مساحة تصل إلى 420 م2، ويضم 120 عاملا، وينتج ألف بنطلون جينز يومياً، بمكونات محلية 100%، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 10 ملايين جنيه مصري.

في حين، تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمصنع "انتيك" لصناعة الملابس والمفروشات خط الإنتاج والعينات النهائية، مصحوبا بشرح من محمد عبد الغني، مدير المصنع، الذي أشار إلى أن المصنع يختص بتصنيع الملابس والمفروشات، ويقام على مساحة 1200 م2، بحجم استثمارات ٢٥ مليون جنيه، ويضم ١٥٠٠ عامل، ويخصص نسبة ٥٥٪ من إنتاجه للتصدير، بمبيعات بحجم ٥٥ مليون جنيه سنويا.

وأكد محمد عبد الغني، أن مصنع "أنتيك" كان مستوردا صافيا للمفروشات، بيد أنه تحول للإنتاج والتصنيع في مصر بمكونات محلية، ويقوم المصنع الآن بتخصيص 55% من إنتاجه للتصدير للخارج.