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ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 44786 منذ بدء العدوان الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,786، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.


وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,188 مصابا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا، وإصابة 54 آخرين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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