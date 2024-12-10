شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 44786 منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,786، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,188 مصابا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا، وإصابة 54 آخرين.