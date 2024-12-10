أخبار مصر

السيدة انتصار السيسى: قلعة ميرانى والحرف التراثية تعكس أصالة وإبداع الشعب العُمانى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: قلعة ميرانى والحرف التراثية تعكس أصالة وإبداع الشعب العُمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:58 م

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بزيارة قلعة ميراني، والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني.

وتجري قرينة الرئيس زيارة لسلطنة عمان بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements