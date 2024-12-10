شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: قلعة ميرانى والحرف التراثية تعكس أصالة وإبداع الشعب العُمانى والان مع تفاصيل الخبر

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بزيارة قلعة ميراني، والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني.

وتجري قرينة الرئيس زيارة لسلطنة عمان بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان.