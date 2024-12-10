شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء من بورسعيد: ما تم تنفيذه بالمحافظة شهادة ميلاد لبقعة عزيزة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد، وذلك خلال زيارته الحالية للمحافظة.

وحضر اللقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارات والمحافظة.



وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالسيد رئيس مجلس الوزراء على أرض المحافظة، كما رحب بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء وجميع المسئولين، وقال: إن تشريفكم اليوم يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة التطوير في مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة.



وفي هذا السياق، وجه المحافظ خالص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم فخامته المستمر لمختلف المشروعات التي تشهد المحافظة تنفيذها في إطار التننمية الشاملة بالدولة المصرية، لافتا إلى إطلاق كبرى المشروعات القومية التنموية والخدمية، والتي من بينها منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي.



وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي يوضح حجم الإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد حاليا في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مسيرة التنمية خلال السنوات الأخيرة، ويمر الفيلم التسجيلي سريعا بتاريخ المحافظة وما عانت منه بورسعيد خلال العدوان الثلاثي، حتى تم تأميم قناة السويس، ثم يعرج الفيلم ليحكي تفاصيل المشروعات التي تم وجار تنفيذها في المحافظة، والتي من بينها تنمية منطقة شرق بورسعيد، وكذلك المناطق الصناعية طبقا لتوجيهات الرئيس.

كما تناول الفيلم الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة ببناء الإنسان، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية في هذا الشأن، مشيرا في هذا الصدد إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبناء المدارس والجامعات، وكذا المدن الرياضية، ومراكز الشباب، كما أن بورسعيد تعتبر أول محافظة يتم فيها القضاء على العشوائيات غير الامنة، فضلا عن الإنجاز الذي تحقق في محطة مياه بحر البقر.



وخلال اللقاء، قدم المحافظ عرضا أشار خلاله إلى أن محاور تطوير المحافظة تتحدد في عدة عناصر هي أن يكون هناك اقتصاد تنافسيّ ومتنوع، يشمل مختلف القطاعات (الصناعة – السياحة – التجارة – الزراعة)، بالإضافة إلى تحقيق الريادة والتنمية المستدامة، من خلال تحقيق التقدم التكنولوجي، والتنمية المستدامة، إلى جانب محور جودة الحياة من خلال توفير بيئة نظيفة، وغذاء مناسب، وتطوير البنية التحتية، والتنمية العمرانية، فضلا عن تطبيق الحوكمة والموارد.

وخلال عرضه، تناول محافظ بورسعيد قطاعات التنمية في المحافظة، وتشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، إلى جانب الأسواق والتجارة، والشباب والرياضة، والطرق، وغيرها.



وفيما يخص قطاع الإسكان، أشار المحافظ إلى أنه في عام 2016 تم الإعلان الثامن عن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي تم خلاله إنشاء 223 عمارة بإجمالي عدد وحدات سكنية يبلغ 5278 وحدة، حيث تم تسليم 4716 وحدة، وجار تسليم 562 وحدة، لافتا في الوقت نفسه إلى مشروع الإسكان التعاوني على مساحة 20.3 فدان، ويضم 119 عمارة استثماري، كما تم اصدار قرار إنشاء مدينة غرب بورسعيد على مساحة 3075 فدانا، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



كما استعرض المحافظ عددا من المشروعات في قطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والسياحة، وفي الوقت نفسه شرح المحافظ الوضع الراهن في ملف التصالح، لافتا إلى أن إجمالي المتحصلات منه بلغ 29 مليون جنيه، كما عرض موقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث بلغت نسبة التنفيذ لأراضي المباني 92.19 % ، وتنفيذ الإزالات للتعديات على الأرض الزراعية بلغت نسبته 99.32%.



وعقّب رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الشكر لمحافظ بورسعيد والوزراء، معبرا عن سعادته بوجوده في محافظة بورسعيد، كما رحب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وقال: في كل مرة أزور فيها المحافظة أعود بمعنويات مرتفعة بالنظر لحجم المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها في المحافظة، مُشيراً إلى أن ما تم تنفيذه في هذه المحافظة يعد شهادة ميلاد لبقعة مهمة وعزيزة من أرض مصر، مضيفا: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة بدفع ودعم مختلف المشروعات التي عرضها السيد المحافظ.

بدورهم، رحب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة برئيس مجلس الوزراء، وقدموا له الشكر على تلبية الدعوة وتخصيص وقت لمقابلتهم كما عبروا عن تقديرهم له لاهتمامه بمتابعة ودعم المشروعات المختلفة بالمحافظة، منذ أن كان وزيرا للإسكان، مؤكدين أن هناك اهتماما وتواصلا دائمين مع أعضاء الحكومة، مشيرين إلى حجم التحديات والظروف الصعبة التي تعمل خلالها الحكومة.



وفي الوقت نفسه، وجه النواب الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ما يوليه فخامته من اهتمام ودعم دائم في مختلف القطاعات والملفات، معربين عن تقديرهم للتنسيق الذي يتم بين القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد والكتلة البرلمانية عن المحافظة لطرح مقترحاتهم ووجهات نظرهم فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة مشيدين بالمشروعات التي نفذتها الدولة في المحافظة، مثل التأمين الصحي والتحول الرقمي والتقدم في مشروعات الإسكان.



وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء للمحافظة لتزامنها مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد، كما تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالشكر لمحافظ بورسعيد، الذي استطاع تحقيق تناغم بين الكتل البرلمانية في المحافظة رغم الاختلافات الحزبية.

وقال النواب: هناك مجموعة من التحديات التي تواجه عددا من القطاعات في بورسعيد، لكن هناك أيضا تقدما ملحوظا في الكثير من الملفات وأبرزها ملف الإسكان، والشباب والرياضة، وغيرها.



وفي هذا الإطار، قدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة عددا من المقترحات والمطالب التي تسهم في تطوير القطاعات المختلفة بالمحافظة وخدمة المواطنين بها، وعقب عليها رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، وشرحوا جهود الحكومة فى مختلف القطاعات.