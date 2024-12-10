شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يودع ضيف شرف المسابقة الدولية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودّع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، الدكتور مؤمن حسن بري، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف في جيبوتي، الذي حلَّ ضيف شرفٍ في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في دورتها الحادية والثلاثين، وذلك خلال ختام فعاليات المسابقة التي استضافها مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبّر وزير الأوقاف عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة التي تجمعها بجيبوتي، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأشاد بدور المسابقة الدولية في تعزيز قيم الأخوة والتواصل، وتكريم حفظة القرآن الكريم من أنحاء العالم.

قدّم الدكتور مؤمن حسن بري شكره لمصر على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال، معربًا عن إعجابه بالتنظيم المتميز للمسابقة، وأكد أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا مشرفًا لدعم حفظة كتاب الله (عز وجل)، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في هذه الجهود المباركة.

اتفق الوزيران على تعزيز التعاون الثنائي من خلال برامج عمل مشتركة وزيادة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توثيق العلاقات الأخوية وتوسيع مجالات العمل المشترك بين البلدين.