شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم ترشح معلمين بمدارس فنية لتقديم مادة علمية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية لـ البرامج التعليمية بقطاع التليفزيون، بشأن الموافقة على ترشيح معلمين بمدارس فنية كلا في تخصصه لكتابة المادة العلمية وتقديمها على شاشات قطاع التليفزيون المصرى للطلاب وهم: محمد عبد السلام عبد الرحيم: معلم خبير نسيج بمدرسة الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة العسكرية بالقاهرة وهشام شرف مصطفى أبو النصر كبير معلمين زخرفة بمدرسة العباسية الثانوية الصناعية بنات بالقاهرة وأحمد بدري أحمد ناصر معلم خبير سيارات بمدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة الصناعية بالقاهرة وصفاء رمضان قطب كبير معلمين تريكو بمدرسة الميدان الصناعية بنات بالجيزة وسلامة أحمد مسلم موجه عام الالكترونيات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ومحمد عبد المنعم محمد اسماعيل معلم أول أ بإدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية وأسامة مصطفى عطا معوض معلم خبير تربية نحل مدرسة بني مزار الثانوية الزراعية بالبحيرة ومحمد إبراهيم زكي المغربي معلم خبير انتاج داجني مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية ونشوى سمير عبد الحميد عبد المجيد معلم خبير صناعات غذائية مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية بالجيزة وثناء شاذلي سيد سالم معلم أول أ بساتين مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية.

وأكدت الإدارة العامة لـ التعليم الصناعي والإدارة العامة للتعليم الزراعي على أنه لا مانع من ترشيح المذكور أسماءهم لكتابة المادة العلمية كل في تخصصه وتقديمها على شاشات قطاع التليفزيون المصري للمواد الفنية بعد عرضها على التوجيه المركزي المختص.