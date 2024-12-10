شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير قافلة طبية للمركز القومى للبحوث بالعياط ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المركز القومى للبحوث قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتقديم الرعاية الطبية إلى للفئات و القرى الأكثر إحتياجا وفقرا ، وذلك قرية برنشت بالعياط - محافظة الجيزة تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث و برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية و رئيس القوافل الطبية .

وضمت القافله العديد من اطباء المركز في التخصصات المختلفه (الاطفال _ الرمد _ نساء و توليد_ امراض باطنية _ أمراض جلدية _ أمراض المخ و الأعصاب و طب الفم و الأسنان) كما رافق القافله العيادات المجهزه المتنقله الخاصه بالمركز القومى التى نقوم من خلالها بفحص المرضى (عيادة الأمراض الباطنية - عيادة امراض النساء و السونار و عيادة طب الفم و الاسنان) و قام الأطباء بالكشف على جميع المرضى و تم صرف الأدوية اللازمة لهم مجانا من صيادله المركز القومي للبحوث