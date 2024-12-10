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تسيير قافلة طبية للمركز القومى للبحوث بالعياط ضمن حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - أطلق المركز القومى للبحوث قافلة طبية ضمن  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتقديم الرعاية الطبية إلى للفئات و القرى الأكثر إحتياجا  وفقرا ، وذلك  قرية برنشت بالعياط  - محافظة الجيزة  تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض  رئيس المركز القومى للبحوث و برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية و رئيس القوافل الطبية .

وضمت  القافله العديد من اطباء  المركز في التخصصات  المختلفه (الاطفال _ الرمد _ نساء و توليد_ امراض باطنية  _ أمراض جلدية _ أمراض المخ و الأعصاب و طب الفم و الأسنان) كما رافق القافله العيادات المجهزه المتنقله الخاصه بالمركز القومى التى نقوم من خلالها بفحص المرضى (عيادة الأمراض الباطنية  - عيادة امراض النساء و السونار و عيادة طب الفم و الاسنان) و قام الأطباء بالكشف على جميع  المرضى و تم صرف الأدوية اللازمة لهم مجانا من صيادله المركز القومي للبحوث

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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