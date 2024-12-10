شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة لها، حيث جاءت صورة الغلاف أيقونة قبطية للسيدة العذراء مع والديها القديس يواقيم والقديسة حنة، وذلك بمناسبة تذكار تقديمها إلى الهيكل بأورشليم فى 3 كيهك الموافق 12 ديسمبر.

واشتملت المجلة على عدة مقالات، فجاءت الافتتاحية "قسطنطين العظيم"، والأنبا تكلا "هل تخدمني أنا"، كما يحتوى العدد أيضًا متابعة للعديد من الأنشطة الروحية والزيارات الرعوية والاستقبالات الرسمية التي قام بها قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، إلى جانب أخبار الإيبارشيات وقطاعات الخدمة المختلفة.

هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.