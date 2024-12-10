شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الطماطم اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن سعر كيلو الطماطم، اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، لشراء احتياجاتهم منها في منتصف الأسبوع.

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وتستمر وزارة التموين، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، في توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا، وتعمل على توفير السلع من المزارع الى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف أثار موجات غلاء الأسعار.

وتطرح أسواق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.