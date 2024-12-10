شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الترم.. تكليف رؤساء اللجان من خارج الإدارات باختبارات ثالثة إعدادى والان مع تفاصيل الخبر

تعمل المديريات التعليمية على تكليف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجارى، 2024,2025، من خارج الإدارات التعليمية بحيث يتم تكليف رئيس اللجنة للمراقبة ورئاسة اللجنة خارج الإدارة التعليمية التى يعمل فيها، فى إطار إحكام السيطرة على اللجان والتصدى لمحاولات الغش.

وشددت المديريات التعليمية على أهمية ضبط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وتوفير الهدوء للطلاب داخل كل لجنة امتحانية مع الحفاظ على سرية الأسئلة والتصدى للغش الإلكترونى على الجروبات.



ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23 من نفس الشهر، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.